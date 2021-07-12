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CPI da Covid

Reverendo apresenta atestado alegando impossibilidade de comparecer à CPI

O reverendo Amilton Gomes de Paula, segundo Randolfe, negociou a contratação de 400 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em nome do governo

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:33
Reverendo Amilton Gomes de Paula apresentou atestado médico para não precisar comparecer à comissão de inquérito
Reverendo Amilton Gomes de Paula apresentou atestado médico para não precisar comparecer à comissão de inquérito Crédito: Reprodução/ Agência Senado
Com depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid marcado para esta quarta-feira (14), o reverendo Amilton Gomes de Paula apresentou nesta segunda, 12, à presidência do colegiado um atestado médico informando da "impossibilidade momentânea" de comparecer ao Senado.
O religioso é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah) e, segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), negociou a contratação de 400 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em nome do governo brasileiro com o aval do ex-diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz.
O comando da CPI ainda não informou se irá aceitar o atestado do reverendo e mudar o cronograma de oitivas planejadas para esta semana.

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