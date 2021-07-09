Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • CPI da Covid recebe documentação de contrato da Covaxin
Investigações

CPI da Covid recebe documentação de contrato da Covaxin

Durante o depoimento do consultor técnico William Amorim Santana, os senadores reclamaram da demora da pasta em apresentar esses documentos, que foram requisitas oficialmente

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 14:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jul 2021 às 14:19
CPI da Covid ouve o empresário Carlos Wizard
CPI da Covid ouve o empresário Carlos Wizard Crédito: Pedro França/Agência Senado
Após reiteradas cobranças feitas pela CPI da Covid, o Ministério da Saúde enviou à comissão os documentos relativos à contratação da vacina indiana Covaxin, cuja compra é investigada pela CPI por suspeitas de irregularidades e corrupção. Durante o depoimento do consultor técnico William Amorim Santana, os senadores reclamaram da demora da pasta em apresentar esses documentos, que foram requisitas oficialmente pela CPI.
Há pouco, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), chegou a dizer que encaminhou ao ministério a solicitação dos papeis que ainda não tinham sido enviados. Foi em seguida informado pela secretaria da comissão que eles chegaram na manhã desta sexta-feira (9). "Há uma má vontade realmente do doutor Queiroga que veio aqui e se escusou de falar a verdade", afirmou Aziz.
Antes de tomar conhecimento de que os documentos foram enviados, o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que o governo precisa colaborar, para que a CPI não chegue ao ponto de cobrar esses papeis judicialmente. Ele lembrou ainda que uma falta de resposta pode gerar a incorrência em eventual crime de desobediência e de obstrução a uma investigação em curso por parte do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) também ressaltou a necessidade de a CPI ter em mãos os documentos da compra da Covaxin. "Estou há uma semana debruçada no contrato e continuo com dificuldade de juntar as peças", afirmou ela.
As declarações foram feitas durante o depoimento do consultor técnico Willian Santana à CPI. Ele relatou que verificou uma série de erros e inconsistências nas informações enviadas pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde na compra da Covaxin

Veja Também

CPI da Covid pede a Bolsonaro que se posicione sobre declaração de Miranda

CPI da Covid: quais serão os próximos capítulos dessa história de terror?

Saiba quais são os militares na mira da CPI da Covid do Senado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados