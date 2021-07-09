Barroso foi vítima de 'surto autoritário' de Bolsonaro, diz Renan Calheiros

Em publicação no Twitter, Renan disse: "minha solidariedade aos democratas, em particular ao ministro Luís Roberto Barroso, vítima do surto autoritário e desespero de Bolsonaro. A agressividade cresce conforme a CPI avança na apuração na corrupção das vacinas".

Minha solidariedade aos democratas, em particular ao ministro Luís Roberto Barroso, vítima do surto autoritário e desespero de Bolsonaro. A agressividade cresce conforme a CPI avança nas apuração na corrupção das vacinas.

Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro chamou Barroso, que é contrário ao voto impresso, de "imbecil". "Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desse tinha que estar em casa", disse o presidente a um grupo de apoiadores.