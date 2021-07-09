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Ataque a ministro

Barroso foi vítima de 'surto autoritário' de Bolsonaro, diz Renan Calheiros

Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro chamou o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, de "imbecil". Barroso é contrário ao voto impresso na urna

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 20:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jul 2021 às 20:07
O relator Renan Calheiros durante a CPI da Covid
O senador Renan Calheiros (MDB) é relator da CPI da Covid no Senado Crédito: Edilson Rodrigues
O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), se solidarizou com o ministro Luís Roberto Barroso, chamado de "imbecil" nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro.
Em publicação no Twitter, Renan disse: "minha solidariedade aos democratas, em particular ao ministro Luís Roberto Barroso, vítima do surto autoritário e desespero de Bolsonaro. A agressividade cresce conforme a CPI avança na apuração na corrupção das vacinas". 
Pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro chamou Barroso, que é contrário ao voto impresso, de "imbecil". "Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desse tinha que estar em casa", disse o presidente a um grupo de apoiadores.

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