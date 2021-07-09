Próximo presidente do TSE, Moraes também reage a ataques de Bolsonaro

Ministro Alexandre de Moraes Crédito: CARLOS ALVES MOURA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , também veio a público nesta sexta-feira (9) para dizer que não serão admitidos atos contra a democracia e o Estado de Direito, por configurarem crimes comum e de responsabilidade. Em publicação no Twitter, o ministro seguiu a linha da nota divulgada mais cedo pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF, Luís Roberto Barroso, que após as ameaças do presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a lisura do processo eleitoral.

"Os brasileiros podem confiar nas Instituições, na certeza de que, soberanamente, escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022, com liberdade e sigilo do voto. Não serão admitidos atos contra a Democracia e o Estado de Direito, por configurar crimes comum e de responsabilidade", afirmou Moraes, que será presidente do TSE durante as eleições de 2022.

Na manhã de sexta-feira, Bolsonaro chamou Barroso de "imbecil" e voltou a ameaçar a estabilidade do próximo pleito caso o modelo do voto impresso - urna que emite comprovante de votos - não seja implantado. O assunto hoje é discutido pelo Congresso Nacional. Ontem o presidente também subiu o tom e afirmou que ou se faz "eleições limpas no Brasil ou não temos eleições".