Tentativa de barrar eleição configura crime de responsabilidade, diz Barroso

O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que insultos de Bolsonaro são lamentáveis Crédito: Marcello Casal jr

Na quinta-feira (8), o chefe do Executivo voltou a defender a implementação do voto impresso no país e disse que em 2022 "ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições".

"A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014", declarou o mandatário, repetindo a acusação infundada de que o então candidato Aécio Neves (PSDB) teria vencido o pleito contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Por meio de nota, o magistrado classificou as afirmações do presidente como "lamentáveis", afirmou que Bolsonaro foi instado a apresentar as provas de fraudes que diz ter sobre as eleições e que nada apresentou. Acrescentou que a realização de eleições "é pressuposto do regime democrático".