Ciro declara "irrestrita solidariedade" a Barroso após ofensas de Bolsonaro

Ciro Gomes (PDT) é ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência em 2022 Crédito: Arquivo

"Os termos chulos de um ser tão desesperado e desqualificado não afetarão em nada o TSE, nem seu ministro presidente" Ciro Gomes - Pré-candidato à Presidência da República

"As últimas braçadas de um afogado não terão força nem ritmo para reger golpes ou qualquer ameaça mais séria ao nosso ambiente democrático. As forças da legalidade estão atentas no âmbito dos Três Poderes, nas ruas e, não se engane, Bolsonaro, também nos quartéis. Não haverá golpe!", declarou Ciro, em publicação no Twitter, em defesa de Barroso.

As últimas braçadas de um afogado não terão força nem ritmo para reger golpes ou qualquer ameaça mais séria ao nosso ambiente democrático. As forças da legalidade estão atentas no âmbito dos Três Poderes, nas ruas e, não se engane Bolsonaro, também nos quartéis. Não haverá golpe! — Ciro Gomes (@cirogomes) July 9, 2021

"Um imbecil", disse Bolsonaro em referência ao ministro. "Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desse tinha que estar em casa", disparou.