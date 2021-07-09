Ciro declara "irrestrita solidariedade" a Barroso após ofensas de Bolsonaro

O ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência em 2022 pelo PDT, Ciro Gomes, declarou "irrestrita solidariedade" ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Roberto Barroso, após os ataques feitos ao ministro pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira(09).
"Os termos chulos de um ser tão desesperado e desqualificado não afetarão em nada o TSE, nem seu ministro presidente"
"As últimas braçadas de um afogado não terão força nem ritmo para reger golpes ou qualquer ameaça mais séria ao nosso ambiente democrático. As forças da legalidade estão atentas no âmbito dos Três Poderes, nas ruas e, não se engane, Bolsonaro, também nos quartéis. Não haverá golpe!", declarou Ciro, em publicação no Twitter, em defesa de Barroso.
Nesta manhã, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo atacou mais uma vez Barroso, que é contrário ao voto impresso por considerar o sistema mais suscetível a fraudes nas eleições.
"Um imbecil", disse Bolsonaro em referência ao ministro. "Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desse tinha que estar em casa", disparou.
O voto impresso na urna virou uma bandeira do presidente, que aponta como a única maneira de haver eleições sem fraude no ano que vem. Bolsonaro, contudo, não apresenta provas que outras eleições, feitas no sistema de urnas eletrônicas, são fraudáveis.