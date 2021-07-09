Casagrande diz que ataques às eleições são "manobras com destino imprevisível"

Renato Casagrande perdeu a eleição de 2014 e venceu a de 2018, ambas com o uso de urnas eletrônicas

O governador ainda registrou, em publicação no Twitter, que é preciso "uma ação forte de resistência para que não reste dúvidas sobre o futuro da democracia".

É necessário uma ação forte de resistência para que não reste dúvidas sobre o futuro da democracia e da liberdade pelas quais tanto lutamos.

O próprio Bolsonaro já foi eleito pelo sistema eletrônico diversas vezes como deputado e como presidente da República em 2018. O presidente sustenta que o voto impresso é auditável, para comprovar se o resultado foi aquele mesmo. O voto eletrônico, no entanto, também é auditável.