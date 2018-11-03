Relógios devem ser adiantados em uma hora em 10 Estados e no DF

Começa na madrugada deste domingo, dia 4, o horário de verão, quando, à meia-noite, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. A mudança vale para os Estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e para o Distrito Federal.
Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 11:49
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