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Mudança

Relógios devem ser adiantados em uma hora em 10 Estados e no DF

Começa na madrugada deste domingo, dia 4, o horário de verão, quando, à meia-noite, os relógios deverão ser adiantados em uma hora

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 11:49
Relógio Crédito: Reprodução/Pixabay
Começa na madrugada deste domingo, dia 4, o horário de verão, quando, à meia-noite, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. A mudança vale para os Estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e para o Distrito Federal.

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