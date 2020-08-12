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Eleições 2020

'Querem ganhar no tapetão', diz Boulos sobre ação do Novo contra propaganda

O partido Novo questionou um vídeo, divulgado nas redes sociais do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) no dia 20 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:54

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:54

O então candidato à Presidência Guilherme Boulos participa de ato de campanha em um bar frequentado por estudantes da UnB, em Brasília
O então candidato à Presidência Guilherme Boulos participa de ato de campanha em um bar frequentado por estudantes da UnB, em Brasília Crédito: Pedro Ladeira/ Folhapress
O Partido Novo entrou com uma representação na Justiça Eleitoral na última segunda-feira (10) contra a chapa de Guilherme Boulos e Luiza Erundina, ambos do PSOL, alegando propaganda antecipada na pré-campanha à prefeitura de São Paulo
O partido questiona um vídeo, divulgado nas redes sociais do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) no dia 20 de julho, em que Erundina diz: "Nós vamos à luta eleger Boulos prefeito de São Paulo".
Para o advogado do Novo, Tiago Ayres, houve 'pedido explícito de voto' no trecho, o que caracteriza propaganda eleitoral antecipada - aquela que veiculada antes do registro da candidatura. A Legislação Eleitoral permite menções aos pré-candidatos desde que não envolvam demandas diretas por voto
O requerimento pede que a Justiça determine a remoção do vídeo das redes sociais e estabeleça multa. "O perigo de dano decorre da necessidade de retirada da propaganda antecipada, uma vez que sua permanência pode ocasionar um desequilíbrio no pleito e atingir a igualdade de oportunidades entre futuros candidatos", diz o pedido.

COM A PALAVRA, GUILHERME BOULOS 

Ainda não fomos notificados da representação, mas essa fala foi feita num contexto de prévias partidária. No caso da denúncia, o partido é novo, mas a política é a velha de sempre. O jogo nem começou e querem ganhar no tapetão. 

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