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Curiosidades

Quando a Páscoa surgiu e por que ela é celebrada

Afinal de contas, por que ovos de chocolates são presentes comuns nessa época?

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 11:23

Publicado em 

18 abr 2019 às 11:23
Saiba como a Páscoa começou a ser celebrada Crédito: Reprodução/Pixabay
O feriado da Páscoa se aproxima e com ele surgem diversas perguntas sobre as razões da celebração e história. Mas quando a Páscoa surgiu e por que ela é celebrada?
A Páscoa é considerada a festa maior da fé cristã. Nela se celebra o mistério da ressurreição de Jesus e a vitória da vida sobre a morte, sintetiza o arcebispo coadjutor de Montes Claros (MG) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom João Justino de Medeiros, em texto divulgado pela organização.
O termo Páscoa deriva do hebraico pesah e do aramaico pasha que remetem ao significado de passagem. Povos antigos de cultura agropastoril celebravam a passagem do inverno para a primavera no hemisfério norte. Naquele tempo, era costume que os pastores imolassem um cordeiro primogênito para assar e comemorar a data, explica a CNBB.
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Era chamada a festa dos pastores que marcavam as portas de suas tendas com o sangue dos cordeiros, como um gesto de proteção contra o mal. Celebrava-se a renovação da vida depois do longo inverno. Com Jesus Cristo, a Páscoa adquire o sentido da vitória da vida sobre a morte pela ressurreição.
Por que existem pessoas que não comem carne na Sexta-feira Santa?
A Igreja não adota mais o termo proibição para esse costume de abstinência de carne vermelha antes voltado principalmente para a Sexta-feira da Paixão. O jejum remonta à Idade Média, quando pessoas de classes menos abastadas raramente provavam carne. A proteína, então, tornou-se símbolo de gula, pecado capital.
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Por que a páscoa também é uma data importante para os judeus?
 
Judeus e cristãos comemoram à sua maneira a Páscoa. Os judeus se referem à festa pelo seu nome original, de Pessach, que remete à origem hebraica e significa "passagem". No sentido judaico, a Páscoa é a festa que comemora a passagem do povo israelita da escravidão do Egito para a liberação da Terra Prometida.
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Por que a Páscoa tem ovo como presente?
É incerto como a tradição migrou para ovos de chocolate Crédito: Reprodução
O Guia dos Curiosos, do jornalista Marcelo Duarte, lembra que o “ovo é um símbolo da vida, que significa nascimento e ressurreição”. Para antigos povos, ele explica na sua publicação, como romanos, gauleses, chineses e egípcios, representava a forma do universo. “Eles pintavam os ovos, que depois eram reverenciados em festas.”
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Os chineses davam ovos decorados nas festas de primavera. Para dar um colorido diferente, eles embrulhavam os ovos em cascas de cebola e os cozinhavam com beterrabas. É incerto como a tradição migrou para ovos de chocolate.
A CNBB critica a associação da Páscoa com os ovos. O comércio, na avaliação do bispo de Lages (SC) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Social Transformadora da CNBB, dom Guilherme Werlang, roubou o sentido original e religioso. Os símbolos da Páscoa comercial – os coelhos e ovos que representam a criação da vida e a fertilidade – não tem nada a ver com Jesus Cristo, reforça.
Páscoa é feriado?
A sexta-feira (19), é considerada feriado nacional da Paixão de Cristo, segundo o calendário nacional divulgado pelo governo federal.

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