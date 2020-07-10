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Possível interrupção

PT aciona TCU e Cidadania pede para Pazuello manter pesquisa ameaçada

O estudo é um dos mais importantes de acompanhamento da doença hoje no país e corre o risco de parar no meio da pandemia, por falta de financiamento do ministério
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:58

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:58

Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello
Cidadania solicita ao ministro da Saúde interino, general Eduardo Pazuello, que mantenha a pesquisa Crédito: JOSE DIAS/PR
A possível interrupção da pesquisa Epicovid pelo Ministério da Saúde levou o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) a apresentar um requerimento ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicitando que a pesquisa seja mantida pela relevância e também pelo valor que já foi investido: R$ 12 milhões.
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, o estudo é um dos mais importantes de acompanhamento da doença hoje no país e corre o risco de parar no meio da pandemia, por falta de financiamento do ministério.
O líder do Cidadania, Arnaldo Jardim (SP), protocolou um requerimento de indicação, em que solicita a Eduardo Pazuello (Saúde) que mantenha a pesquisa, alegando que os dados ajudam a guiar as políticas públicas de atendimento de doentes.

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