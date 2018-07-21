PSTU lança Vera Lúcia como candidata a presidente

Vera Lúcia é candidata à Presidência da República pelo PSTU Crédito: Romerito Pontes | Agência Brasil

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (TSTU) realizará na noite desta sexta-feira (20) na capital paulista, às 19h, a convenção partidária para oficializar o nome de Vera Lúcia como candidata do partido à Presidência da República e de Hertz Dias como vice da chapa. A convenção, segundo a legenda, contará com representantes de várias categorias de trabalhadores, como metroviários, professores e metalúrgicos, e também com movimentos sociais.

O partido não fará nenhuma coligação para a disputa presidencial, nem alianças nas eleições estaduais.

Após quatro campanhas com o candidato José Maria de Almeida (Zé Maria), o PSTU indicará Vera Lúcia para as eleições presidenciais em outubro. Operária sapateira com trajetória no movimento sindical e popular, Vera Lúcia, 50 anos, nasceu no sertão pernambucano e se mudou ainda criança para Aracaju com a família fugindo da seca. Na capital sergipana, trabalhou como garçonete e datilógrafa antes de começar a trabalhar na fábrica de calçados Azaleia, onde iniciou a militância sindical. É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e se dedica atualmente à formação política de ativistas.