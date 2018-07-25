PSL mantém pré-candidatura de Foresti ao governo do Estado

Coronel Foresti segue candidato a governador e garantirá palanque para Bolsonaro Crédito: Reprodução/YouTube

O PSL decidiu nesta terça-feira (24) manter o nome do tenente-coronel Carlos Alberto Foresti como pré-candidato ao governo do Estado. Havia a possibilidade de o deputado federal Carlos Manato, presidente do partido, assumir a pré-candidatura. Mas isso só ocorreria, segundo Manato, se ele conseguisse costurar uma aliança "pesada", o que até agora não aconteceu.

O dirigente praticamente descarta o recuo da pré-candidatura do militar. "É muito difícil (recuar). Temos que ter um palanque para o Bolsonaro", disse Manato, em referência ao presidenciável do PSL, o deputado federal do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro.

O PSL tem o subtenente Assis, do Corpo de Bombeiros, como pré-candidato ao Senado. Para preencher a segunda vaga, o partido conversa com o PMB.