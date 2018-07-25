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Corrida ao Palácio Anchieta

PSL mantém pré-candidatura de Foresti ao governo do Estado

Tenente-coronel da PM não será substituído por Carlos Manato e garantirá palanque para o presidenciável Jair Bolsonaro

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 02:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 02:36
Coronel Foresti segue candidato a governador e garantirá palanque para Bolsonaro Crédito: Reprodução/YouTube
O PSL decidiu nesta terça-feira (24) manter o nome do tenente-coronel Carlos Alberto Foresti como pré-candidato ao governo do Estado. Havia a possibilidade de o deputado federal Carlos Manato, presidente do partido, assumir a pré-candidatura. Mas isso só ocorreria, segundo Manato, se ele conseguisse costurar uma aliança "pesada", o que até agora não aconteceu. 
O dirigente praticamente descarta o recuo da pré-candidatura do militar. "É muito difícil (recuar). Temos que ter um palanque para o Bolsonaro", disse Manato, em referência ao presidenciável do PSL, o deputado federal do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro.
O PSL tem o subtenente Assis, do Corpo de Bombeiros, como pré-candidato ao Senado. Para preencher a segunda vaga, o partido conversa com o PMB.
A presidente do partido, Jaqueline Nonato, confirma o interesse na aliança, pois o PMB também tem um pré-candidato ao Senado, o do advogado Rogério Bernardo. Ela, contudo, avisa que essa parceria, se concretizada, não abrangeria o apoio a Bolsonaro. "Temos interesse, sim. Estamos em conversas. Seria mais viável se tivéssemos uma cabeça para governador, na chapa. Só coligaríamos a nível estadual", pontuou.

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