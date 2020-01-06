PSL expulsa acusado de ataque à produtora do Porta dos Fundos

O empresário Eduardo Falzi Richard Cerquise, 41, foi expulso do PSL Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Acusado de participar do ataque à produtora do Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi Richard Cerquise foi expulso nesta segunda-feira, 6, do PSL carioca. Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele era filiado à sigla desde 2001.

Além do PSL, Eduardo Fauzi também era filiado à Frente Integralista Brasileira (FIB). A entidade o expulsou de seus quadros na semana passada.

Veja Também Alvo de críticas, Porta dos Fundos tem sede atacada no Rio

O ataque à produtora aconteceu na madrugada do dia 24 de dezembro. No dia 30, a Polícia Civil tentou cumprir mandado de prisão contra Fauzi em quatro endereços ligados a ele no Rio de Janeiro, mas ele não foi encontrado. Depois, descobriu-se que o acusado embarcara para a Rússia um dia antes de sua prisão ser decretada.

Já na Rússia, Eduardo Fauzi divulgou um vídeo de pouco mais de sete minutos em que ataca o Porta dos Fundos e chama os humoristas de "intolerantes, marginais e bandidos".