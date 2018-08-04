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Eleições 2018

PSDB confirma Alckmin como candidato a presidente da República

A senadora Ana Amélia (PP-RS) é a vice na chapa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 16:01

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 16:01

O pré-candidato à Presidência, Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução/Instagem
Em convenção nacional, o PSDB confirmou neste sábado (4) a candidatura do presidente do partido e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à Presidência da República nas eleições de outubro. Dos 290 votantes, 288 aprovaram a candidatura de Alckmin. Houve um voto contra e uma abstenção. A senadora Ana Amélia (PP-RS) é a vice na chapa.
A campanha tucana terá o apoio do DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade, que compõem o chamado Centrão, e do PTB, PPS e PSD.
Os presidentes nacionais do DEM, ACM Neto, e do PPS, Roberto Freire, além do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, pelo PSD, estiveram presentes na convenção. Também participaram os presidentes nacionais do PRB, Marcos Pereira; do Solidariedade, Paulinho da Força; do PTB, Roberto Jefferson; e do PP, Ciro Nogueira. Pelo PR, estava o ex-deputado Valdemar Costa Neto. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também participou da convenção.
PERFIL
Quatro vezes governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, de 65 anos, é um dos fundadores do PSDB. Formado em medicina pela Universidade de Taubaté, começou sua carreira política em 1972, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, onde foi eleito vereador, presidente da Câmara dos Vereadores e prefeito da cidade.
Em 1982, foi eleito deputado estadual. Participou da Assembleia Nacional Constituinte de 1986, antes de chegar ao governo de São Paulo em 2001, como vice do governador Mário Covas. Com a morte de Covas, Alckmin assumiu definitivamente o cargo de governador, para o qual foi eleito em 2002 e que voltou a ocupar por mais dois mandatos, após vitória nas eleições de 2010 e 2014.
Em 2006, o tucano concorreu à Presidência da República, mas foi derrotado no segundo turno pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi reeleito. Alckmin assumiu a presidência nacional do PSDB em dezembro do ano passado.

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