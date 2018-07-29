PSD e Rose sinalizam aliança para a corrida eleitoral

Amaro Neto e Rose de Freitas em convenção do PSD Crédito: Eduardo Dias

O apoio a Rose de Freitas (Podemos) não chegou a ser anunciado formalmente, mas isso foi só um detalhe na convenção estadual do PSD, realizada em Vitória, na manhã deste domingo (29), na Câmara de Vitória. A presença da própria senadora em lugar de honra na mesa, as fotos erguendo os braços com os dirigentes do partido e o discurso de um deles, José Carlos da Fonseca Júnior, não deixam lugar a dúvida: a aliança do PSD com o Podemos de Rose já está fechada nos bastidores, assim como o apoio à candidatura de Rose ao governo.

O governo Rose de Freitas vai marcar época no Espírito Santo, profetizou Zé Carlinhos, discursando já como aliado eleitoral da senadora.

O ingresso do PSD na coligação de Rose aprofunda a marca do governo Paulo Hartung (MDB) no palanque da senadora. Na última sexta-feira (27), outro partido governista, o PRB, anunciou apoio a ela. Neste domingo, o pré-candidato do PRB ao Senado, deputado Amaro Neto, também esteve na convenção do PSD e passou o tempo todo ao lado de Rose, com quem dividirá a chapa majoritária.

"BRILHAR OS OLHOS"

Em seu discurso para a militância, falando a poucos metros de Rose, o vice-presidente estadual do PSD, Zé Carlinhos, deixou claro que a proposta do partido é fechar aliança com a pré-candidato ao governo, a quem cobriu de elogios:

"Estamos aqui trazendo a proposta de que a senadora Rose de Freitas seja a nossa candidata a governadora do Espírito Santo. Mulher guerreira, trabalhadora, testada, honrada, tem tudo pra fazer a diferença, minha gente! Tem tudo pra gente poder voltar a ter um brilho no olhar na hora de pedir voto", discursou o dirigente, repetindo uma expressão frequentemente usada pelo governador Paulo Hartung (MDB).

Zé Carlinhos, por sinal, pode ser considerado a face política do governo Paulo Hartung nos últimos dois anos. Como secretário-chefe da Casa Civil, ele era responsável por fazer as articulações políticas em nome do governo. Deixou o cargo em abril para participar das eleições (é cotado para 1º suplente de Amaro ou vice de Rose).

DOBRADINHA COM AMARO

O PSD é um dos principais apoiadores da candidatura de Amaro Neto ao Senado. No discurso, Zé Carlinhos externou uma tese que deve ser bem explorada por aliados de Rose e Amaro durante a campanha: o casamento da experiência representada por ela com a juventude oferecida pelo primeiro.

"Vocês já pensaram uma chapa com essa turma nos liderando? Amaro e Rose lá na frente e os candidatos de todos os nossos partidos a deputados estaduais e federais seguindo essa caminhada? Trazendo justamente uma capacidade renovada de sonhar com tempos melhores na nossa terra. É isso que nós estamos construindo. É isso, se Deus quiser, que nós vamos conseguir conquistar nos próximos dias. Até o próximo dia 5 nós estaremos consumando essa construção", disse o dirigente, sinalizando que a formalização do apoio depende só de um detalhe: o ajuste das chapas de candidatos a deputado.

"RENOVAÇÃO"

Outra tese lançada por Zé Carlinhos é a de que Rose pode conciliar duas qualidades: aportar experiência política e ao mesmo tempo representar renovação, pelo fato de nunca ter sido governadora (diferentemente, por exemplo, de Renato Casagrande, do PSB).

"Fomos buscar, no caminho desta construção, alguém que não tivesse ainda a experiência de ter passado pelo Palácio Anchieta. Alguém que possa trazer a experiência acumulada de anos e anos de trajetória política bem-sucedida, honrada, de resultados. Alguém que não esteja fechada num clube, num partido, num nucleozinho que não aceite influência, que não aceite oxigênio, que acha que sabe de tudo, que acha que vai poder já trazer receita comprada pra vender o bolo pra gente. Não, nós fomos buscar alguém que está precisando da gente pra fazer a receita do bolo", declarou Zé Carlinhos, alfinetando a candidatura de Renato Casagrande (PSB).

CHEGA DE FLA-FLU

Para o dirigente, Rose pode representar e renovar a política do Estado, "fazer a diferença" e tirar o Espírito Santo do "eterno Fla-Flu" político, isto é, da polarização entre Paulo Hartung e Renato Casagrande.

"E é por isso, pensando nos capixabas, numa maneira nova de fazer política, que mescle gerações, que combine juventude com experiência e que faça o capixaba acreditar de novo que é possível renovar sim, que não precisamos ficar num Fla-Flu eterno, que cada um já deu sua contribuição e que está na hora de testar quem possa contribuir e agregar valor e fazer diferença", concluiu Zé Carlinhos.

REPRESENTANTE DO GOVERNO