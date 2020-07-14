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Impactos do coronavírus

Provas do Pisa de 2021 e 2024 são adiadas por causa da pandemia

A próxima edição ocorreria em 2021 e foi remarcada para 2022. A edição seguinte, prevista para 2024, só ocorrerá em 2025

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:45
As provas serão aplicados no dia 26 de janeiro e no dia 02 de fevereiro.
Pandemia do novo coronavírus tem afetado várias áreas da educação Crédito: Freepik
A pandemia de Covid-19 provocou o adiamento das próximas edições do Pisa, a avaliação internacional da educação básica realizada pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
A cada três anos, o Pisa testa estudantes entre 15 e 16 anos de mais de 70 países e territórios.
A próxima edição ocorreria em 2021 e foi remarcada para 2022. A edição seguinte, prevista para 2024, só ocorrerá em 2025.
"Os países membros e associados da OCDE decidiram adiar a avaliação do Pisa 2021 para 2022 e a avaliação do Pisa 2024 para 2025", diz nota da organização, que indica o reflexo das "dificuldades pós-Covid" como motivo da decisão.
A próxima edição do Pisa vai coincidir com o último ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na semana passada, Bolsonaro nomeou o pastor Milton Ribeiro como ministro da Educação --ele é o quarto a ocupar o cargo em pouco mais de um ano e meio de governo.
A prova avalia conhecimentos em matemática, leitura e ciências. Na última edição, o Brasil ocupou a 42ª posição em leitura, a 58ª em matemática e a 53ª em ciências no ranking da avaliação. As provas foram realizadas em 2018 e os resultados, divulgados no ano passado.

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O Brasil não é membro da OCDE, que reúne países desenvolvidos, e participa da avaliação como convidado.
Com exceção do ranking de ciências, em que o Brasil aparece empatado com Argentina e Peru, o país está ligeiramente à frente da Argentina em matemática e de Argentina, Colômbia e Peru em leitura.
O país não ficou, portanto, em último no continente, como o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou em algumas oportunidades.
A cada edição, uma das áreas tem maior foco. Em 2022, o exame se concentrará em matemática, com um teste adicional de letramento financeiro e um teste inédito de pensamento criativo.

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