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Até dia 29 de junho

ProUni abre inscrições para seleção do 2º semestre de 2018

Candidato deve se inscrever até dia 29 de junho; serão disponibilizadas 174.289 bolsas integrais e parciais

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 12:12
Para se inscrever para as bolsas do ProUni, é necessário informar o número de inscrição e senha cadastrada no Enem 2017 Crédito: Arquivo | G1
Estão abertas as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do 2º semestre de 2018. O candidato deve se inscrever, pelo site, entre esta terça-feira, 26, até dia 29 de junho, sem taxa.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão disponibilizadas 174.289 bolsas integrais e parciais, em 1.460 instituições de ensino superior. Nesta edição, na comparação com o mesmo período do ano passado, a oferta cresceu em mais de 27 mil vagas.
Para se inscrever para as bolsas do ProUni, é necessário informar o número de inscrição e senha cadastrada no Enem 2017. Depois disso, o candidato deve fornecer um endereço de e-mail e número de telefone válidos e completar o cadastro com dados pessoais referentes ao grupo familiar.
Para formalizar a inscrição, o estudante deverá ainda indicar até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência, conforme ordem de preferência.
CRITÉRIOS
O estudante deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame, além de não ter zerado na redação. Além disso, é necessário comprovação em ao menos um dos requisitos:
- ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;
- ter cursado o ensino médio completo em instituição privada na condição de bolsista integral;
- ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral;
- ser pessoa com deficiência;
- ser professor da rede pública de ensino, no exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente de instituições públicas.
A manifestação de interesse para participar da lista de espera deverá ser feita nos dias 30 e 31 de julho. As informações dessa lista de espera estarão disponíveis para as instituições no dia 2 de agosto e os candidatos convocados nesta etapa deverão comprovar a informações entre os dias 3 e 6 do mesmo mês.

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