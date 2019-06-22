Home
Promotoria pede que médico envolvido em trote machista pague R$ 39 mil

Vídeo do trote divulgado em redes sociais mostra Braia conduzindo um juramento no qual calouras tiveram que prometer "nunca recusar uma tentativa de coito de um veterano"