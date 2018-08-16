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  • Programa de governo de Rose atribui frase a Albert Einstein
Citação na internet

Programa de governo de Rose atribui frase a Albert Einstein

Citação, no entanto, não é do físico alemão, de acordo com o livro 'The Ultimate Quotable Einstein', de Alice Calaprice, editado pela Universidade de Princeton (EUA)

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 00:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 00:21
Propostas de governo apresentadas pela candidata Rose de Freitas à Justiça Eleitoral Crédito: Reprodução/Propostas Rose de Freitas
O plano de governo da senadora Rose de Freitas (Podemos), candidata ao governo do Estado, estampa, logo na primeira página, uma frase atribuída ao físico Albert Einstein: "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes". Há, ainda, a foto do alemão, uma reprodução  de frase e foto  do site "pensador.com", que compila citações.
A frase, no entanto, de acordo com o livro "The Ultimate Quotable Einstein", de Alice Calaprice, editado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, elenca a frase entre as apenas atribuídas ao físico, mas que não são dele. De acordo com a publicação, a autoria da citação é, na verdade, de Rita Mae Brown, no livro "Sudden Death", de 1983. Einstein morreu em 1955. 
Leia também: Candidatos ao governo do ES declaram R$ 21,9 milhões em bens
A descrição da insanidade é famosa na internet, bastante atribuída ao físico, mas por vezes também ao americano Benjamin Franklin. Um artigo publicado no site Salon lista as menções à frase (desta vez em inglês), considerada, no artigo, "o clichê mais utilizado de todos os tempos", feitas por políticos e jornalistas em publicações nos Estados Unidos. 
A equipe da candidata, por meio da assessoria de imprensa da senadora, fez a seguinte manifestação:
"Muitas frases são atribuídas a pessoas distintas na história e ficam nos registros. Gostaríamos de agradecer à jornalista pela observação e reiteramos a importância da leitura de todo o documento, uma vez que estão nele descritos caminhos para o desenvolvimento do Espírito Santo". 

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