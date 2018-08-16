Programa de governo de Rose atribui frase a Albert Einstein

Propostas de governo apresentadas pela candidata Rose de Freitas à Justiça Eleitoral Crédito: Reprodução/Propostas Rose de Freitas

O plano de governo da senadora Rose de Freitas (Podemos), candidata ao governo do Estado, estampa, logo na primeira página, uma frase atribuída ao físico Albert Einstein: "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes". Há, ainda, a foto do alemão, uma reprodução  de frase e foto  do site "pensador.com", que compila citações.

A frase, no entanto, de acordo com o livro "The Ultimate Quotable Einstein", de Alice Calaprice, editado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, elenca a frase entre as apenas atribuídas ao físico, mas que não são dele. De acordo com a publicação, a autoria da citação é, na verdade, de Rita Mae Brown, no livro "Sudden Death", de 1983. Einstein morreu em 1955.

A descrição da insanidade é famosa na internet, bastante atribuída ao físico, mas por vezes também ao americano Benjamin Franklin. Um artigo publicado no site Salon lista as menções à frase (desta vez em inglês), considerada, no artigo, "o clichê mais utilizado de todos os tempos", feitas por políticos e jornalistas em publicações nos Estados Unidos.

A equipe da candidata, por meio da assessoria de imprensa da senadora, fez a seguinte manifestação: