Professora é flagrada entrando com 31 celulares em presídio

O crime ocorreu no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Professor Ataliba Nogueira, em Campinas Crédito: Divulgação/Secretaria de Administração Penitenciária

Uma professora de português foi flagrada na noite desta segunda-feira, 4, com 31 celulares em um presídio de Campinas. Ela dava aulas para detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Professor Ataliba Nogueira e foi descoberta ao passar pelo scanner corporal.

Os aparelhos estavam dentro de uma pasta de plástico que a docente costumava usar para transportar livros. Segundo a polícia, eles seriam entregues para presos que estão no regime semiaberto.

Não foi informado o nome da professora, que prestou depoimento na 2ª Delegacia Seccional e acabou liberada para responder em liberdade.