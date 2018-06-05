Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Professora é flagrada entrando com 31 celulares em presídio
Scanner corporal

Professora é flagrada entrando com 31 celulares em presídio

Ela dava aulas de português para detentos em Campinas, mas foi flagrada com os aparelhos na noite desta segunda-feira

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 14:14
O crime ocorreu no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Professor Ataliba Nogueira, em Campinas Crédito: Divulgação/Secretaria de Administração Penitenciária
Uma professora de português foi flagrada na noite desta segunda-feira, 4, com 31 celulares em um presídio de Campinas. Ela dava aulas para detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Professor Ataliba Nogueira e foi descoberta ao passar pelo scanner corporal.
Os aparelhos estavam dentro de uma pasta de plástico que a docente costumava usar para transportar livros. Segundo a polícia, eles seriam entregues para presos que estão no regime semiaberto.
Não foi informado o nome da professora, que prestou depoimento na 2ª Delegacia Seccional e acabou liberada para responder em liberdade.
Na mesma noite, um detento também foi flagrado pelo scanner corporal do CPP com drogas, mas dentro do estômago. Ele tinha 70 porções de maconha que acabaram expelidas, devendo responder agora por crime de tráfico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados