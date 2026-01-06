Home
Professor e mulher são presos sob suspeita de estupro a alunas de escola de vôlei na Bahia

A polícia não informou os nomes dos presos e as defesas não foram localizadas; eles foram presos preventivamente sob suspeita de estupro de vulnerável

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:33

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta segunda-feira (5) um casal sob suspeita de estupro e assédio sexual a alunas de uma escola de vôlei em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, a 520 km de Salvador. Os suspeitos são o professor da escola e a mulher dele, ambos com 20 anos. A polícia não informou os nomes dos presos e as defesas não foram localizadas. Eles foram presos preventivamente (sem prazo) sob suspeita de estupro de vulnerável.

O suposto estupro teria acontecido em maio de 2025. A polícia não detalhou o caso. Os assédios, segundo a polícia, aconteciam por mensagens com conotação sexual enviadas às estudantes. Alunas da escola vôlei e outras testemunhas foram ouvidas em depoimento e apresentaram à polícia as supostas capturas de tela dos aparelhos celulares, com o conteúdo de mensagens. A polícia afirmou que continua investigando o caso para apurar a existência de novas vítimas.

