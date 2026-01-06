Home
Turista de SP é morto a tiros dentro de restaurante em Porto de Galinhas

Vítima estava acompanhada da namorada e amigos no Caldinho do Nenen, na noite de domingo (4); suspeito não foi localizado

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:51

Um turista paulista de 32 anos foi assassinado a tiros em um restaurante na orla da praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Grande Recife, na noite do último domingo (4).

A vítima foi identificada como Rafael Ventura Martins, que passava férias na região. Ele estava no restaurante Caldinho do Nenen, acompanhado da namorada e de um casal de amigos, quando houve uma discussão no local. Segundo testemunhas, o desentendimento teria sido motivado por ciúmes.

Ainda de acordo com os relatos, o suspeito agrediu Rafael com uma coronhada e, em seguida, efetuou dois disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça do turista. O autor dos disparos fugiu após o crime e não havia sido localizado até a noite desta segunda-feira (5). O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

Turista foi morto dentro do restaurante Caldinho do Nenen em Porto de Galinhas, no Grande Recife; imagens gravadas por clientes do estabelecimento mostram a tentativa de socorro à vítima
Vídeos feitos por clientes que circulam nas redes sociais mostram a tentativa de socorro à vítima logo após os tiros. Nas imagens, Rafael aparece ferido no chão do restaurante, enquanto pessoas que estavam no local tentam prestar atendimento. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no estabelecimento.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A área do restaurante foi isolada para a realização da perícia técnica, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade. Em nota, a PM informou que agentes do 18º Batalhão constataram a morte do homem ao chegarem ao local, após o registro de disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o homicídio ocorrido no estabelecimento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável. O caso está sob responsabilidade da 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

O restaurante Caldinho do Nenen divulgou nota em que lamenta o assassinato e manifesta solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos. O estabelecimento afirmou que prestou apoio desde o primeiro momento e colabora com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

