Procurador é preso após matar morador de rua em Cuiabá (MT)

O procurador foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e cometido por meio de emboscada

Corpo foi encontrado sem vida em Cuiabá. (Reprodução)

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu nesta quinta-feira (10) um homem acusado de matar um morador de rua com um tiro no rosto, no bairro Boa Esperança, em Cuiabá. O homem preso é Luiz Eduardo Figueiredo Rocha e Silva, procurador da Assembleia Legislativa do estado.

O assassinato de Ney Muller Alves Pereira, 42, aconteceu na noite de quarta-feira (9) e no dia seguinte o procurador se apresentou à DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). Acompanhado de um advogado, ele entregou a arma de fogo e o carro que dirigia no momento do crime.

A defesa afirmou que Rocha e Silva atirou após ter o carro danificado pela vítima em um posto de combustível. A vítima teria quebrado também outro veículo no local. O procurador foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e cometido por meio de emboscada. Segundo as investigações, o atirador estava em um veículo Land Rover, chamou a vítima e, quando esta se aproximou, foi atingida por um disparo. Depois do crime, Rocha e Silva fugiu do local.

A direção da Assembleia Legislativa lamentou a morte do morador de rua e informou que tomará todas as providências administrativas cabíveis em relação ao caso. "Todos têm direito a ampla defesa, mas não podemos aceitar nem banalizar um tipo de crime como esse", disse o presidente da Assembleia, o deputado Max Russi (PSB). "Uma vida foi ceifada e não podemos admitir isso".

