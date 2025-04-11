(veja acima). Durante as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória nesta quinta-feira (10), um muro localizado na Rua Manoel Coutinho, em Porto de Santana, Cariacica , desabou e atingiu uma casa na Rua Gabino Rios. Outras três residências que ficam nas proximidades foram interditadas, assim como a via. Um morador que estava fazendo um vídeo flagrou o momento exato da queda

O local onde tudo aconteceu fica perto da Praça de Porto de Santana, na rotatória do Aquaviário. O vídeo mostra o momento em que parte da estrutura cede e desaba sobre a via. Nas imagens é possível ver que o muro começa a apresentar rachaduras antes de ruir completamente, levando também um telhado. A queda levanta uma grande quantidade de poeira.

Chuvas fortes derrubam muro que atinge casa em Cariacica

De acordo com apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, o que desabou foi o esqueleto de uma construção inacabada. A obra, que tinha dois pavimentos, foi abandonada ainda na fase estrutural, contando apenas com paredes externas e telhado. Quando essa estrutura ruiu, puxou o muro superior, ampliando o desmoronamento.

Em nota, a Prefeitura de Cariacica informou que "equipes da Defesa Civil estão no local do desabamento do muro, em Porto de Santana. Uma casa foi atingida. A rua está interditada assim como três casas localizaras no local do desabamento. As equipes continuarão no local durante a sexta-feira para ações emergenciais. De acordo com a Defesa Civil, não houve vítimas".

Your browser does not support the audio element. Muro desaba durante as chuvas e atinge casa em Cariacica; veja vídeo

Prejuízo

A residência atingida pertence a uma mulher de 82 anos, que mora no local há cerca de 60 anos. A casa ficou tomada pela lama. No momento do desabamento, a idosa estava fora, acompanhada da filha em uma consulta médica. No entanto, os prejuízos materiais foram grandes: móveis, eletrodomésticos e outros bens foram perdidos.