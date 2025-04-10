ES tem previsão de mais chuvas e Defesa Civil alerta para tempo severo

A Defesa Civil do Espírito Santo também emitiu um alerta nesta quinta-feira (10) para a previsão de tempo severo. O boletim aponta a possibilidade de chuvas intensas, raios, rajadas de vento e granizo com alto impacto nas regiões do Caparaó, Sul e Serrana. Já para as regiões Central, Norte e Metropolitana, o risco de transtornos é considerado moderado.