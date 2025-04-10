O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso meteorológico vale para 48 cidades localizadas na Grande Vitória e no Norte até as 10h desta sexta-feira (11). Pode chover até 50 milímetros por dia (com possibilidade de alagamentos) e os ventos podem chegar a 60 km/h. [Veja aqui como se mede a chuva]
CIDADES SOB ALERTA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
A Defesa Civil do Espírito Santo também emitiu um alerta nesta quinta-feira (10) para a previsão de tempo severo. O boletim aponta a possibilidade de chuvas intensas, raios, rajadas de vento e granizo com alto impacto nas regiões do Caparaó, Sul e Serrana. Já para as regiões Central, Norte e Metropolitana, o risco de transtornos é considerado moderado.
ES tem previsão de mais chuvas e Defesa Civil alerta para tempo severo
Salve os contatos
■ Se precisar, acione a Defesa Civil no número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193