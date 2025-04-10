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Atenção redobrada

ES tem previsão de mais chuvas e Defesa Civil alerta para tempo severo

A expectativa é de chuva de até 50 milímetros por dia (com possibilidade de alagamentos) e os ventos podem chegar a 60 km/h; veja regiões e cidades

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 12:39

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 abr 2025 às 12:39
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de perigo para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso meteorológico vale para 48 cidades localizadas na Grande Vitória e no Norte até as 10h desta sexta-feira (11). Pode chover até 50 milímetros por dia (com possibilidade de alagamentos) e os ventos podem chegar a 60 km/h. [Veja aqui como se mede a chuva]
CIDADES SOB ALERTA
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. Jaguaré
  22. João Neiva
  23. Laranja da Terra
  24. Linhares
  25. Mantenópolis
  26. Marilândia
  27. Montanha
  28. Mucurici
  29. Nova Venécia
  30. Pancas
  31. Pedro Canário
  32. Pinheiros
  33. Ponto Belo
  34. Rio Bananal
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. Santa Teresa
  38. São Domingos do Norte
  39. São Gabriel da Palha
  40. São Mateus
  41. São Roque do Canaã
  42. Serra
  43. Sooretama
  44. Viana
  45. Vila Pavão
  46. Vila Valério
  47. Vila Velha
  48. Vitória
A Defesa Civil do Espírito Santo também emitiu um alerta nesta quinta-feira (10) para a previsão de tempo severo. O boletim aponta a possibilidade de chuvas intensas, raios, rajadas de vento e granizo com alto impacto nas regiões do Caparaó, Sul e Serrana. Já para as regiões Central, Norte e Metropolitana, o risco de transtornos é considerado moderado.
ES tem previsão de mais chuvas e Defesa Civil alerta para tempo severo
Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas fortes em grande parte do Espírito Santo
Parte do boletim da Defesa Civil sobre risco de impactos do tempo no Estado Crédito: Defesa Civil

Salve os contatos

■ Se precisar, acione a Defesa Civil no número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193

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