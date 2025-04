Volume de água em cachoeira após chuvas no ES impressiona

A chuva mudou o cenário de um dos pontos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Neste domingo (6), a queda de água de aproximadamente 100 metros da Cachoeira Alta, na localidade de São Vicente, ganhou um volume impressionante. O vídeo acima foi registrado pela leitora Raquel Vargas, que havia ido à região visitar os pais. “Sempre que chove muito fica assim e quase alagou as casas abaixo. Tinha tempo que não víamos a cachoeira assim”, contou.>