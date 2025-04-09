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Vem mais chuva aí

Regiões do ES recebem alerta de perigo potencial para chuvas e tempestades

Após dias com o tempo mais firme, cidades do Sul e também da Grande Vitória estão na área do aviso emitido pelo Inmet e podem receber volumes significativos; veja a lista

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 17:44

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 abr 2025 às 17:44
Alerta de chuva para o Sul do Espírito Santo
Alerta de chuva é válido para cidades do Sul e também a Grande Vitória Crédito: reprodução/Inmet
Separem as sombrinhas, pois pode voltar a chover com intensidade no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade em 37 cidades do Sul do Espírito Santo e Grande Vitória. O aviso começa a valer às 10h desta quinta-feira (10) e se estende até às 22h.
Nos municípios em questão pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Veja as cidades:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha
Regiões do ES recebem alerta de perigo potencial para chuvas e tempestades

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