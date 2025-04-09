Separem as sombrinhas, pois pode voltar a chover com intensidade no Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade em 37 cidades do Sul do Espírito Santo e Grande Vitória. O aviso começa a valer às 10h desta quinta-feira (10) e se estende até às 22h.
Nos municípios em questão pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Veja as cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
Regiões do ES recebem alerta de perigo potencial para chuvas e tempestades