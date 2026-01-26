Complexo de Gericinó

Presos tentam fugir de presídio no RJ durante a madrugada e são capturados

Os presos foram identificados como William Freitas da Costa, Thiago Antônio de Oliveira e David Gonçalves de Souza; eles estavam no isolamento e acessaram uma área interna da unidade, rendendo um policial penal

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:29

Os presos tentaram fugir durante a madrugada desta segunda-feira (26), no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio Crédito: Seap

Três presos foram flagrados na madrugada desta segunda-feira (26) tentando fugir do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio de Janeiro. Os presos foram identificados como William Freitas da Costa, Thiago Antônio de Oliveira e David Gonçalves de Souza. Informação foi confirmada pela Seap (Secretaria estadual de Administração Penitenciária).

Os detentos estavam no isolamento e acessaram uma área interna da unidade, rendendo um policial penal. A ação foi rapidamente percebida por outro policial, que acionou o sistema de alarme, informo a Seap. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um dos presos pula o muro e acessa uma área de mata da cadeia. Logo depois, o homem é recapturado por uma equipe do Grupamento Tático Móvel.

Devido a tentativa frustrada de fuga de um dos presos, os outros dois não conseguiram prosseguir e voltaram para a área de isolamento. Depois disso, os detentos foram identificados e contidos pelas equipes da unidade, do Grupamento de Intervenção Tática, da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário e da Subsecretaria de Gestão Operacional. O policial penal que foi rendido recebeu atendimento e está bem. Os presos não conseguiram fugir e foram encaminhados à 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), onde o caso foi registrado.

