Polícia investiga participação de adolescentes em ataque a cão em SC

O animal, que tinha cerca de 10 anos e era cuidado pela comunidade, foi agredido a pauladas no começo do ano e encontrado ferido por moradores no dia 16 de janeiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:12

Cão comunitário Orelha precisou ser eutanasiado após ser espancado em SC Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso da agressão que levou à morte do cão Orelha, um mascote comunitário que vivia na Praia Brava, em Florianópolis. Nesta segunda-feira (26), foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas de quatro adolescentes considerados suspeitos pelo ato. O animal, que tinha cerca de 10 anos e era cuidado pela comunidade, foi agredido a pauladas no começo do ano e encontrado ferido por moradores no dia 16 de janeiro. Ele chegou a ser levado para atendimento veterinário, mas, devido à gravidade das lesões, precisou passar por eutanásia.

O caso ganhou popularidade nacional ao ser compartilhado por influencers, ativistas e artistas como Ana Castela, Alexia Dechamps e Paula Burlamaqui. Além dos maus-tratos, é investigada a suspeita de coação de uma testemunha pelo pai de um dos adolescentes, que seria policial civil.

Segundo o delegado-geral da PC-SC, Ulisses Gabriel, caso fique comprovado que a coação foi praticada por uma pessoa maior de idade, poderá ser solicitada a prisão preventiva. "A justiça será feita independentemente de quem sejam os autores que praticaram essa triste e lamentável ação criminosa contra esses dois animais", disse o delegado.

Os adolescentes também são suspeitos de tentar afogar outro cachorro no mar. O animal, que conseguiu escapar, foi adotado pelo delegado-geral da PC-SC na quarta-feira (20) e recebeu o nome de Caramelo. A investigação é conduzida pela Delegacia de Proteção Animal e pelo Departamento de Investigação Criminal da PC.

Neste domingo (25), o governador Jorginho Mello (PL) disse que foi informado do caso no dia 16 e determinou uma investigação imediata. "As provas já estão no processo e me embrulharam o estômago", disse Jorginho pelas redes sociais. Segundo o governador, a juíza responsável pelo caso se declarou impedida e outro juiz foi nomeado para decidir sobre os pedidos.

Na semana passada, a PC-SC concluiu as análises das imagens de câmeras de segurança já obtidas e colheu depoimentos com apoio da DPA e da Deacle (Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei). O caso também é acompanhado pelo Ministério Público de Santa Catarina.

Caso comoveu comunidade de Praia Brava

A comunidade da Praia Brava, área localizada no norte da ilha de Florianópolis e conhecida pela procura turística e por atividades de surfe, fez um protesto no dia 17 e outro no último sábado (24) pedindo justiça. A associação de moradores do local publicou uma nota lamentando a morte do animal.

"Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado de forma espontânea por pessoas da comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém afetivo, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que ali vivem", disse o texto.

Uma página foi criada no Instagram para compartilhar informações sobre o caso e já conta com mais de 47 mil seguidores.

