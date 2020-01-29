Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Presos são transferidos após incêndio em presídio no Rio de Janeiro
Transferência de detentos

Presos são transferidos após incêndio em presídio no Rio de Janeiro

O presídio tem capacidade para 624 pessoas e estava com 502 no momento do incêndio, que atingiu celas de uma galeria que estava sem presos. Cinco detentos precisaram de atendimento médico por terem inalado fumaça

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 18:35
Incêndio atingiu presídio de Benfica Crédito: Reprodução
A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro já iniciou a transferência de presos que cumpriam prisão preventiva ou aguardavam audiência de custódia na Cadeia Pública José Frederico Marques, onde ocorreu um incêndio na manhã de hoje (29).
O presídio tem capacidade para 624 pessoas e estava com 502 no momento do incêndio, que atingiu celas de uma galeria que estava sem presos. Cinco detentos precisaram de atendimento médico por terem inalado fumaça e quatro servidores do presídio foram internados no Hospital Municipal Souza Aguiar pelo mesmo motivo.
Um grupo de 128 presos que estava detido preventivamente pelo não pagamento de pensão alimentícia foi transferido para a Casa do Albergado Crispim Ventino, também localizada em Benfica.
Serão transferidos para unidades prisionais indicadas para seus perfis 147 detentos que passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão mantida.
Os demais, segundo a secretaria, serão encaminhados para o quarto andar do Instituto Penal Oscar Stevenson, também em Benfica. Nesse instituto haverá um andar destinado a presos que deram entrada no sistema para aguardar audiências de custódia.
As transferências foram providenciadas até que haja uma avaliação da Defesa Civil e do setor de engenharia da Seap sobre os danos à estrutura do prédio. Segundo a secretaria, o presídio Frederico Marques continuará a receber audiências de custódia.
Com informações Agência Brasil.

Veja Também

Antigo presídio da Lava Jato no Rio de Janeiro pega fogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados