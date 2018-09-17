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Presidente do STF rebate críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas

Ministro Dias Toffoli reforça que os equipamentos são 'totalmente confiáveis'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 14:36

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 14:36

Ministro Dias Toffoli Crédito: Carlos Humberto/STF
O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, rebateu nesta segunda-feira às críticas feitas pelo líder nas pesquisas de intenção de voto para presidente, Jair Bolsonaro, às urnas eletrônicas.
Questionado se é preocupante alguém que tem um quarto da preferência do eleitorado colocar em dúvida o sistema de votação, Toffoli, que também já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi breve e respondeu "ele sempre foi eleito pela urna eletrônica".
Em outro momento, o ministro defendeu a segurança das urnas. Destacou também que, este ano, a eleição terá observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos (OEA) "para acabar com determinadas lendas".
"As urnas são totalmente confiáveis. São auditáveis para os partidos, Ministério Público e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)", disse Toffoli.
O ministro lembrou ainda a auditoria pedida pelo PSDB depois da derrota de seu candidato a presidente em 2014, o senador mineiro Aécio Neves. Na ocasião, não foi observado nenhum problema.
 

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