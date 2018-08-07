Presidente do PT nega que Pabllo Vittar será vice de Lula

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (06) para desmentir que a cantora Pabllo Vittar será vice do ex-presidente Lula na disputa pela Presidência da República.

Mensagem da senadora Gleisi Hoffmann em rede social Crédito: Reprodução | Twitter

"Está circulando essa imagem na rede, então vamos explicar: o vice de Lula é Fernando Haddad, e não Pabllo Vittar, pessoal", escreveu a petista. A imagem com o rosto de Pabllo era uma montagem sobre a peça original, divulgada pelo PT, trazendo o ex-presidente e o ex-prefeito de São Paulo de mãos dadas.

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O anúncio de que Haddad será vice de Lula na chapa puro-sangue petista foi feito na noite de domingo (05). O PCdoB, que tinha a deputada estadual do Rio Grande do Sul Manuela D'Ávila como pré-candidata a presidente, retirou a candidatura e fechou aliança com o PT.