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Rumo ao planalto

Presidente do PT nega que Pabllo Vittar será vice de Lula

Senadora Gleisi Hoffmann usou as redes sociais para comentar montagem que sugeria parceria entre drag queen e ex-presidente

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 23:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 23:51
A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (06) para desmentir que a cantora Pabllo Vittar será vice do ex-presidente Lula na disputa pela Presidência da República.
Mensagem da senadora Gleisi Hoffmann em rede social Crédito: Reprodução | Twitter
"Está circulando essa imagem na rede, então vamos explicar: o vice de Lula é Fernando Haddad, e não Pabllo Vittar, pessoal", escreveu a petista. A imagem com o rosto de Pabllo era uma montagem sobre a peça original, divulgada pelo PT, trazendo o ex-presidente e o ex-prefeito de São Paulo de mãos dadas.
> Eleições 2018: veja cobertura
O anúncio de que Haddad será vice de Lula na chapa puro-sangue petista foi feito na noite de domingo (05). O PCdoB, que tinha a deputada estadual do Rio Grande do Sul Manuela D'Ávila como pré-candidata a presidente, retirou a candidatura e fechou aliança com o PT.
 

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