Prêmio da Mega-Sena pode chegar a R$ 33 milhões neste sábado

Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões neste sábado (15) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2.117 da Mega-Sena, que será sorteado na noite deste sábado (19), poderá pagar um prêmio de R$ 33 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio está marcado para as 20h, em Piratuba, Santa Catarina.

Também são distribuídos prêmios para os que acertarem quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50.