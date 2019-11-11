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No próximo sorteio

Prêmio da Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 6,5 milhões

O prêmio acumulado para o sorteio da próxima quarta-feira, 13
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 12:32

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 12:32

mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2.206 realizado neste sábado, 9, e o prêmio acumulado para o sorteio da próxima quarta-feira, 13, é de R$ 6,5 milhões.
Os números sorteados foram: 06-27-38-42-45-57.
51 apostas acertaram a Quina e cada ganhador receberá R$ 31.401,56. A Quadra teve 3.495 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 654,60 para cada uma delas.
O último prêmio da Mega-Sena saiu na quarta-feira passada (6), quando uma única aposta levou R$ 61,4 milhões. Os números sorteados do concurso 2.205 foram: 12-21-28-37-42-57. Confira resultados de jogos anteriores.

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Reajuste dos preços das loterias
A Caixa Econômica Federal informou que os novos preços das loterias passaram a valer neste domingo, 10. O preço do jogo simples da Mega-Sena - principal modalidade oferecida pela Caixa - foi reajustado de R$ 3,50 para R$ 4,50, o que representa um aumento de 28,6%.
Além da Mega-Sena, as demais modalidades de apostas ficaram mais caras.
O preço da LotoFácil subiu de R$ 2,00 para R$ 2,50; a Quina passou de R$ 1,50 para R$ 2,00; a Lotomania foi de R$ 1,50 para R$ 2,50; o preço da Dupla Sena aumentou de R$ 2,00 para R$ 2,50; o valor da Lotomania subiu de R$ 2,00 para R$ 3,00; a Loteca passou de R$ 2,00 para R$ 3,00; e a Lotogol foi reajustada de R$ 1,00 para R$ 1,50.
A instituição lembrou, por meio de nota, que os novos valores foram autorizados pelo Ministério da Economia no fim de outubro, após quatro anos sem reajustes.

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