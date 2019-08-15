Jovem falsifica bilhete da Mega Sena e tenta retirar prêmio em MT

Bilhete da Mega Sena fraudado Crédito: Reprodução

Uma mulher de 19 anos tentou retirar um prêmio com um bilhete da Mega Sena falsificado em uma casa lotérica na cidade de São José do Rio Claro, em Cuiabá, Mato Grosso , na quarta-feira (07) passada. Segundo a Polícia Civil da cidade, a jovem foi ouvida e liberada em seguida.

A falsificação foi facilmente reconhecida pela funcionária que atendeu a garota, uma vez que, de acordo com a polícia e com as imagens divulgadas, a jovem recortou os números sorteados e os colou no bilhete. Em seguida, ela contornou os números com a tinta preta de uma caneta.

A jovem de 19 anos tentou convencer os funcionários sobre a veracidade do bilhete, depois que o código de barras dele não dava como premiado. Até a proprietária da casa lotérica foi acionada diante do caso.