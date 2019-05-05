Mega Sena acumula e pode pagar R$ 170 milhões na quarta-feira (8)

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 170 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O prêmio da Mega Sena está acumulado em R$ 170 milhões, uma vez que não houve vencedor do sorteio deste sábado (4). Realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, o evento teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 15 - 32 - 33 - 58 - 59.

Ninguém levou o maior prêmio, mas 296 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 37.666,84, cada. Outros 21.684 apostadores acertaram a quadra e vão levar R$ 734,53.