Mega Sena acumula e pode pagar R$ 170 milhões na quarta-feira (8)

O prêmio da Mega Sena está acumulado em R$ 170 milhões, uma vez que não houve vencedor do sorteio deste sábado (4). Realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, o evento teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 15 - 32 - 33 - 58 - 59.
Ninguém levou o maior prêmio, mas 296 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 37.666,84, cada. Outros 21.684 apostadores acertaram a quadra e vão levar R$ 734,53.
Vale lembrar que o próximo sorteio será realizado na próxima quarta-feira, dia 8 de maio. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.