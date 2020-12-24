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Na pandemia

Prefeitura do Rio barra a entrada de carros em Copacabana no Réveillon

Os acessos ao local serão bloqueados a partir das 20h, apenas veículos de moradores serão liberados; ônibus e metrô também não devem circular na região.

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 10:47
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Gabriel Monteiro/SECO
O prefeito em exercício do Rio de Janeiro, Jorge Felippe (DEM), decidiu, após reunião com o governador interino Cláudio Castro (PSC), que Copacabana será fechada para carros a partir das 20h do dia 31 de dezembro. Apenas veículos de moradores serão liberados. O objetivo é tentar evitar aglomerações e a disseminação do coronavírus durante o Réveillon.
A informação foi divulgada em entrevista do prefeito à TV Globo. Jorge Felippe também disse que a prefeitura irá desestimular o tráfego de veículos coletivos e do metrô na direção Central - Barra da Tijuca, a partir das 20h.
O prefeito em exercício afirmou, ainda, que serão bloqueados os acessos à cidade para ônibus de turismo que tenham como destino a orla do Rio.
Assim como outros estados, o Rio de Janeiro enfrenta um forte crescimento da transmissão do novo coronavírus. Na capital, a taxa de ocupação de leitos intensivos na rede SUS nesta terça-feira (22) era de 92%.
No mesmo dia, 318 pessoas aguardavam transferência para leitos no Rio e na Baixada Fluminense, sendo 175 para UTI.
No meio de dezembro, a Prefeitura do Rio já havia suspendido a festa oficial de Réveillon na cidade. Neste ano, o tradicional evento já ocorreria de forma diferente: sem público e sem queima de fogos, transmitido pela televisão e internet.
Mesmo com as mudanças previstas, a administração municipal avaliou que seria mais seguro o cancelamento da festa por completo.
Dois dias depois, a prefeitura proibiu também as festas privadas de Réveillon nos quiosques da orla. Não serão permitidos cercadinhos, shows ou qualquer evento com cobrança de ingressos, na areia ou no calçadão.

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