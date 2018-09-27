Prazo para tirar 2ª via do título eleitoral termina hoje; saiba o que fazer

Fachada do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

O prazo para tirar a segunda via do título de eleitor impresso termina nesta quinta-feira (27). Quem deixou para a última hora a organização dos documentos deve procurar o cartório eleitoral da zona eleitoral onde está cadastrado. Não sabe onde fica? Clique aqui e veja qual é o cartório eleitoral mais próximo de onde você vota

Para solicitar o documento, o eleitor não pode ter pendências, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário, ou ainda ter recebido multas em razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral.

As multas devem ser pagas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida pelo cartório e podem variar de R$ 1,05 a R$ 35,14.

O documento não é o único aceito no pleito de outubro e o eleitor pode se apresentar com outros, desde que seja oficial com foto, como a carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista ou passaporte.

Também é possível baixar no celular o aplicativo e-Título para obter o documento na versão digital de forma gratuita, uma das novidades na eleição de 2018. Apesar da facilidade, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas 4% dos eleitores aptos a votar no pleito de 2018 já estão com o documento digital disponível no celular.

COMO USAR O E-TÍTULO

O e-Título foi lançado no final do ano passado pelo então presidente do TSE, Gilmar Mendes. Crédito: TSE/Reprodução

Ao inserir no aplicativo o número do título eleitoral e dados pessoais, como nome da mãe, do pai e data de nascimento o e-Título é validado e liberado. A opção pela versão digital está disponível na App Store (sistema IOS) e Google Play (sistema Android), podendo ser baixada até mesmo no dia da votação.

Para o eleitor que fez o recadastramento biométrico (cadastro das impressões digitais) junto à Justiça Eleitoral, a versão digital do documento vem acompanhada da foto, então basta apresentar o título online na tela do celular aos mesários. Mas quem ainda não fez o recadastramento biométrico, o TSE informa que a pessoa terá que levar um outro documento oficial com foto para se identificar.

A nova ferramenta digital informa o local de votação e, por meio de ferramentas de geolocalização, como Waze e Google Maps, a pessoa pode obter o mapa de como chegar até o local. Além disso, o e-Título também oferece serviços como a emissão de certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais. No pleito de 2018, estão aptos a votar 147,3 milhões de eleitores. Deste total, 5,8 milhões já baixaram o aplicativo

O e-Título conta também com o QR Code - código que pode ser escaneado por aparelhos ou dispositivos móveis com câmeras fotográficas - para a validação na zona eleitoral na hora da votação. Segundo a assessoria do TSE, não há previsão sobre uma possível redução no tempo das filas com o uso da tecnologia.