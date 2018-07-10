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Primeira chamada

Prazo para confirmar informações do ProUni termina hoje

A lista dos pré-selecionados foi divulgada no último dia (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 13:07

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 13:07

A lista dos pré-selecionados foi divulgada no último dia (2) Crédito: Arquivo | G1
Encerra hoje (10) o prazo para os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2018 comprovarem as informações prestadas no ato de inscrição. A comprovação é feita na instituição de ensino com a apresentação de documentos.
A lista dos pré-selecionados foi divulgada no último dia (2). A pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa. Quem está na lista deve comparecer à instituição de ensino e apresentar os documentos necessários. A lista com a documentação pode ser consultada na página do ProUni.
O candidato deve verificar, na instituição para o qual foi selecionado, os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do candidato.
O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 de julho.
ProUni
O Programa oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Ao todo, neste processo seletivo, serão ofertadas 174.289 vagas, sendo 68.884 bolsas integrais e 105.405 parciais, em 1.460 instituições.

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