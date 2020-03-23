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Sobre coronavírus

Povo saberá que foi enganado por governadores e imprensa, diz Bolsonaro

O presidente tem minimizado os impactos da Covid-19 no Brasil desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado no país

Publicado em 22 de Março de 2020 às 22:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 22:32
O presidente da República, Jair Bolsonaro, acredita que os impactos à economia serão maiores que as consequências na saúde da população  Crédito: Claudio Reis/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) manteve neste domingo (22) um discurso de minimizar as medidas de restrições de circulação e consequente atividade econômica tomada por governadores. Segundo Bolsonaro, o povo saberá que foi enganado pelos gestores dos Estados e pela mídia na crise do coronavírus.
"Brevemente o povo saberá que foi enganado por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus ", disse Bolsonaro em entrevista à TV Record, veiculada na noite deste domingo. "Espero que não venham me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de desempregados na minha pessoa".
Bolsonaro disse que a população não pode entrar em pânico e que doenças como essa costumam ocorrer.
"Mais importante que a economia é a a vida. Mas nós não podemos extrapolar na dose, com o desemprego aí, a catástrofe será maior."

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Neste sábado (21), Bolsonaro acusou governadores, a quem chamou de irresponsáveis, de quererem aumentar a taxa de desemprego no país ao restringirem a atividade econômica com medidas de precaução contra a pandemia do coronavírus.
"No momento, a minha grande preocupação é com a vida das pessoas, bem como com o desemprego que é proporcionado por esses governadores irresponsáveis", afirmou ele, em entrevista à CNN Brasil.
A crítica é uma referência às gestões dos governadores João Doria (PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ), que decretaram o fechamento de serviços não essenciais.

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Questionado sobre o estado de quarentena anunciado por Doria em São Paulo, Bolsonaro chamou o governador tucano de "lunático".
Em uma rede social, Doria respondeu: "@jairbolsonaro chama coronavírus de gripezinha e eu que sou lunático? Lidere seu país, presidente. Faça seu papel. Os governadores do Brasil estão fazendo o seu".
Bolsonaro tem minimizado os impactos da doença no Brasil desde fevereiro, quando o primeiro caso foi registrado no país.

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Apesar de o vírus ter infectado mais de 20 pessoas que estiveram com o presidente nos Estados Unidos, no início de março, Bolsonaro se nega a divulgar os resultados de seus testes que, segundo ele, deram negativo.

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