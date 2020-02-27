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  • Posse de Regina Duarte na Cultura está prevista para 4 de março
Cerimônia marcada

Posse de Regina Duarte na Cultura está prevista para 4 de março

A cerimônia deve começar às 11h. A previsão da data foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 16:50
Encontro de Regina Duarte com Bolsonaro em Brasília Crédito: Carolina Antunes
A atriz Regina Duarte deve tomar posse na Secretaria Especial da Cultura no dia 4 de março. A cerimônia deve começar às 11h. A previsão da data foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência.
Regina foi convidada pelo governo para assumir a pasta no dia 17 de janeiro. Ela entrará no lugar de Roberto Alvim, demitido por Bolsonaro após publicar um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista.
No final de janeiro, Regina convidou a reverenda Jane Silva para o cargo de secretária-adjunta na Cultura. O convite estremeceu o setor cultural -pessoas que até então apoiavam a ida da atriz para a pasta foram surpreendidas pela decisão.
No começo de fevereiro, Regina decidiu exonerar a reverenda. A atriz também acertou o distrato com a Globo.

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