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Suspensão temporária

Por causa da greve, Correios suspendem postagem de Sedex

A empresa também informa que haverá o acréscimo de dias no prazo de entrega dos serviços SEDEX e PAC

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 01:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 01:09
A empresa entrega, mensalmente, cerca de meio bilhão de objetos postais, dentre eles, 25 milhões de encomendas. Crédito: Divulgação | Correios
Os Correios suspenderam temporariamente as postagens das encomendas com dia e hora marcados (SEDEX 10, 12 e HOJE) por causa da greve dos caminhoneiros deflagrada em protesto aos sucessivos reajustes de combustível. A empresa também informa que haverá o acréscimo de dias no prazo de entrega dos serviços SEDEX e PAC, bem como das correspondências enquanto perdurarem os efeitos da paralisação.
A empresa entrega, mensalmente, cerca de meio bilhão de objetos postais, dentre eles, 25 milhões de encomendas. São mais de 25 mil veículos, 1.500 linhas terrestres e 11 linhas aéreas que circulam pelo país de norte a sul. Os Correios estão acompanhando os índices operacionais de qualidade de toda essa cadeia logística e, tão logo a situação do tráfego nas rodovias retorne à normalidade, a empresa reforçará os processos operacionais para minimizar os impactos à população, diz nota da empresa.

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