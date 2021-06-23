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Lava Jato

Por 7 votos a 4, STF decide que Moro foi parcial ao julgar Lula

Maioria já estava formada contra o ex-juiz. Julgamento desta quarta consolidou resultado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 16:28

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 16:28

10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
Lula já recuperou os direitos políticos após anulação de sentença de Moro Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta quarta-feira (23) o julgamento sobre a conduta do ex-juiz Sergio Moro nos processos que envolvem o ex-presidente Lula (PT) na Operação Lava Jato. Por 7 votos a 4, a Corte entendeu que o ex-magistrado foi parcial, ou seja, não agiu de forma equilibrada, ao julgar o petista.
A maioria, 7 a 2, já estava formada. Desta vez, votaram os ministros que faltavam, Marco Aurélio e Luiz Fux. Os dois foram contrários a declarar Moro suspeito. Mesmo assim, matematicamente já não seria possível reverter o resultado. 
Lula também já está livre da cadeia, após a queda da possibilidade de prisão com condenação em segunda instância, e ainda teve as condenações assinadas por Moro anuladas, devolvendo ao ex-presidente os direitos políticos. 

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