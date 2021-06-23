Por 7 votos a 4, STF decide que Moro foi parcial ao julgar Lula

O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta quarta-feira (23) o julgamento sobre a conduta do ex-juiz Sergio Moro nos processos que envolvem o ex-presidente Lula (PT) na Operação Lava Jato. Por 7 votos a 4, a Corte entendeu que o ex-magistrado foi parcial, ou seja, não agiu de forma equilibrada, ao julgar o petista.
A maioria, 7 a 2, já estava formada. Desta vez, votaram os ministros que faltavam, Marco Aurélio e Luiz Fux. Os dois foram contrários a declarar Moro suspeito. Mesmo assim, matematicamente já não seria possível reverter o resultado.
Lula também já está livre da cadeia, após a queda da possibilidade de prisão com condenação em segunda instância, e ainda teve as condenações assinadas por Moro anuladas, devolvendo ao ex-presidente os direitos políticos.