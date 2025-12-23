Policial disfarçado de Papai Noel prende foragido em Porto Alegre

Home
O homem tem 22 anos e responderá por roubo majorado, quando o crime é cometido em circunstâncias que aumentam o perigo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:29

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu na madrugada desta terça-feira (23) um homem que tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Pará e estava foragido. A prisão foi feita na rodoviária de Porto Alegre. Um dos policiais que cumpriu o mandado estava disfarçado, usando roupas de Papai Noel. O outro agente estava vestido como um turista, com camiseta, bermuda e um chapéu.

O homem tem 22 anos e responderá por roubo majorado, quando o crime é cometido em circunstâncias que aumentam o perigo, como o uso de arma de fogo ou violência que resulte em lesão corporal grave, por exemplo. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre e encaminhado para o sistema prisional do Rio Grande do Sul.

