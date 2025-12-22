Home
>
Brasil
>
Irmãos de 4 anos morrem afogados em piscina em SP; polícia investiga caso

Irmãos de 4 anos morrem afogados em piscina em SP; polícia investiga caso

Os dois eram irmãos por parte de pai; as vítimas são Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, e Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:56

Yasmin e Gael morreram afogados em piscina durante confraternização em família
Yasmin e Gael morreram afogados em piscina durante confraternização em família Crédito: Reprodução/Instagram

Uma menina e um menino de quatro anos de idade morreram afogados em uma piscina na cidade de Dracena (SP), no sábado (20). O caso ocorreu por volta das 18h40 e foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil diz que investiga as mortes. 

Recomendado para você

Os dois eram irmãos por parte de pai; as vítimas são Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, e Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses

Irmãos de 4 anos morrem afogados em piscina em SP; polícia investiga caso

O homem a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo; ele a fez tomar um produto que provocou reações, como mal-estar, a obrigou a buscar atendimento médico de emergência

Mulher diz ter sido agredida e obrigada por companheiro a tomar produto de limpeza em SP

Decisão foi efetivada um dia após cassação de mandatos de deputados que estão nos EUA; STF já tinha determinado ao Itamaraty anulação de documento de viagem de Eduardo Bolsonaro

Câmara cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Os dois eram irmãos por parte de pai. As vítimas são Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, e Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses. A família estava em uma chácara alugada. Um familiar então percebeu que as duas crianças estavam se afogando na piscina e gritou por socorro, consta no boletim de ocorrência. Um homem que passava pela rua ouviu os gritos e entrou na casa para ajudar. Ele socorreu as crianças em seu carro. No trajeto, encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que então assumiu o atendimento às crianças, segundo informações da Polícia Civil. Os dois foram levados ao pronto-socorro municipal, mas não resistiram.

A mãe de Yasmin, Andressa Morais, publicou nas redes sociais uma foto dos dois na piscina, e escreveu: "A última foto vocês estavam tão felizes. Vocês foram inseparáveis até no fim mamãe ama vocês".

Leia mais

Imagem - Mulher diz ter sido agredida e obrigada por companheiro a tomar produto de limpeza em SP

Mulher diz ter sido agredida e obrigada por companheiro a tomar produto de limpeza em SP

Imagem - Grupo erra penitenciária e polícia penal frustra fuga de presos no RJ

Grupo erra penitenciária e polícia penal frustra fuga de presos no RJ

Imagem - Ex-marido mata cabeleireira a facadas em frente a salão em SP

Ex-marido mata cabeleireira a facadas em frente a salão em SP

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais