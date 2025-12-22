Tragédia

Irmãos de 4 anos morrem afogados em piscina em SP; polícia investiga caso

Os dois eram irmãos por parte de pai; as vítimas são Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, e Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:56

Yasmin e Gael morreram afogados em piscina durante confraternização em família Crédito: Reprodução/Instagram

Uma menina e um menino de quatro anos de idade morreram afogados em uma piscina na cidade de Dracena (SP), no sábado (20). O caso ocorreu por volta das 18h40 e foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil diz que investiga as mortes.

Os dois eram irmãos por parte de pai. As vítimas são Gael da Silva, de 4 anos e 11 meses, e Yasmin de Morais Brito, de 4 anos e 4 meses. A família estava em uma chácara alugada. Um familiar então percebeu que as duas crianças estavam se afogando na piscina e gritou por socorro, consta no boletim de ocorrência. Um homem que passava pela rua ouviu os gritos e entrou na casa para ajudar. Ele socorreu as crianças em seu carro. No trajeto, encontrou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que então assumiu o atendimento às crianças, segundo informações da Polícia Civil. Os dois foram levados ao pronto-socorro municipal, mas não resistiram.

A mãe de Yasmin, Andressa Morais, publicou nas redes sociais uma foto dos dois na piscina, e escreveu: "A última foto vocês estavam tão felizes. Vocês foram inseparáveis até no fim mamãe ama vocês".

