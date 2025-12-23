Região Serrana do Rio

Corpo de homem que estava desaparecido após chuvas em Petrópolis é encontrado

O carro de Mauro de Oliveira França foi visto sendo arrastado pela enxurrada causada pelo temporal no município da região serrana do Rio; o corpo foi encontrado em Itaipava

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13:47

Mauro França estava desaparecido desde quarta-feira (17), dia em que forte temporal atingiu Petrópolis Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encontrou nesta segunda-feira (22) o corpo do servidor Mauro de Oliveira França, 68, que estava desaparecido desde as fortes chuvas que atingiram Petrópolis na quarta-feira (17). O carro dele foi visto sendo arrastado pela enxurrada causada pelo temporal no município da região serrana do Rio. O corpo foi encontrado em Itaipava, cidade vizinha, após buscas dos bombeiros que se estenderam por cerca de 30 quilômetros e envolveram mergulhadores, drones e um cão da Guarda Municipal de Petrópolis.

Mauro era servidor concursado da prefeitura desde 1995 e atuava na CPTrans (Companhia Petropolitana de Transportes), informou a gestão municipal, em nota. Ele tinha formação de psicólogo. "A prefeitura e a CPTrans se solidarizam com familiares e amigos, agradecendo pelos relevantes serviços prestados à cidade e destacando o legado deixado pelo servidor", disse o município.

O temporal que atingiu a cidade na semana passada provocou alagamento de vias e levou a prefeitura a suspender aulas. Na manhã de quarta, a Defesa Civil registrou 150 milímetros de chuva em 24 horas. De acordo com a prefeitura, seis famílias ficaram desalojadas, mas foram encaminhadas para casa de parentes após atendimento das equipes de assistência social do município.

