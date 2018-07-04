Polícia investiga imagens de menino com fuzil em Angra dos Reis

Traficantes filmam criança segurando fuzil em comunidade de Angra dos Reis Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga um vídeo que, divulgado nas redes sociais, mostra um menino, aparentando ter 8 anos de idade, segurando o que parece ser um fuzil Colt 556 enquanto canta um funk de apologia ao crime. As imagens teriam sido gravadas por traficantes na Rua Portugal, que fica na comunidade do Frade, em Angra dos Reis. Segundo o delegado Bruno Gilaberte, da 166ª DP (Angra dos Reis), é preciso, além de identificar a criança, descobrir se a arma é verdadeira ou uma réplica.

 Estamos tentando averiguar em que circunstâncias as imagens foram feitas e a data da filmagem. Não temos certeza se é um vídeo recente. Precisamos identificar a criança que aparece nas imagens e saber se a arma é real. Parece ser  afirmou o delegado, acrescentando que buscará o responsável pela gravação.

No vídeo, o garoto canta um funk no qual faz referência a um traficante conhecido como MG, da Favela do Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ele é apontado pela polícia como responsável por comandar o comércio de drogas na região do Frade.

Se brotar lá no Sertão, taco um rajadão. Então bota a cara pra ver, Dentinho tá revoltado. Esse é o complexo do Frade, canta o menino no vídeo.