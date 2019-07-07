Polícia Federal apreende avião com 450 kg de cocaína em Roraima

Pacotes da droga estavam escondidos dentro de monomotor interceptado pela FAB e apreendido pela PF Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira em Roraima apreenderam uma aeronave com 450 kg de cocaína pura na manhã deste sábado (6), por volta das 11h.

Segundo o órgão, esta foi a maior quantidade da droga já apreendida no estado. O material, avaliado em aproximadamente R$ 9 milhões no Brasil, foi encaminhado para a sede da PF em Boa Vista e passará por perícia.

O avião suspeito, monomotor PT-JSN de pequeno porte da marca Cessna, foi monitorado e interceptado pela Força Aérea Brasileira.

Os militares ordenaram que a aeronave voltasse à capital para pousar, momento em que o piloto fez o pouso forçado na BR-174, principal rodovia do estado, que leva à cidade de Manaus.

Depois de aterrissar, os dois tripulantes roubaram uma motocicleta e tentaram fugir, mas foram presos pela equipe da Polícia Federal, que já tinha informações e estava próxima do local.

Após a captura, eles foram encaminhados para a superintendência do órgão em Boa Vista. As identidades e nacionalidades dos suspeitos não foram reveladas.

Durante interrogatório, de acordo com a PF, o piloto do Cessna informou que a cocaína foi pega no lado brasileiro da fronteira do Brasil com a Venezuela, mas não informou o destino das drogas.

Os pacotes com os entorpecentes estavam cobertos por sacos plásticos de uma empresa da cidade colombiana de Villavicencio, localizada no departamento de Meta.