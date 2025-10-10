Home
Polícia fecha fábrica que produzia bebidas com até 45% de metanol em SP

Os agentes chegaram até o local após investigarem a morte da primeira vítima por intoxicação com metanol, um homem que passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:42

Material apreendido pela polícia na ação
Material apreendido pela polícia na ação Crédito: Divulgação Polícia Civil

Polícia Civil de São Paulo localizou nesta sexta-feira (10), em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, uma fábrica clandestina suspeita de produzir bebidas alcoólicas adulteradas com metanol para serem distribuídas a outros estabelecimentos. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os agentes chegaram até o local após investigarem a morte da primeira vítima por intoxicação com metanol, um homem que passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois.

O bar onde ele consumiu a bebida foi vistoriado, e as equipes apreenderam nove garrafas no local. Peritos detectaram a presença de metanol em oito delas, com percentuais que variavam de 14,6% a 45,1%. Em depoimento, o dono do bar confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada, diz a SSP. A fábrica obtinha etanol — que estaria adulterado com metanol — de postos de combustíveis, de acordo com a investigação. A substância era misturada a bebidas destiladas.

Garrafas, bebidas, aparelhos celulares e outros itens foram apreendidos e encaminhados para perícia. Os produtos e os suspeitos são investigados pela Polícia Civil. Além de São Bernardo do Campo, foram vistoriados endereços em São Caetano do Sul e na capital paulista. Ao todo, oito suspeitos foram encaminhados à delegacia.

O estado de São Paulo tem 23 casos confirmados de intoxicação por metanol e outros 148 em investigação, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde. Quanto às mortes, são cinco confirmadas e seis em investigação.

